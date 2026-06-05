Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişinde 31 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sahil yolunda gerçekleşen kazanın ardından hastaneye kaldırılan sürücü, beş gün süren tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre kaza, saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Koparan'ın kullandığı 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile Ahmet N. (70) yönetimindeki 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında bulunan zeytinlik alana savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Koparan, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Orhangazi'nin Sölöz Mahallesi'nde ikamet eden Koparan'ın vefatı resmi kayıtlara geçti.

ABLASI DA MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLMÜŞTÜ

Aile geçmişindeki benzer bir durum dikkat çekiyor. Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan'ın da 2015 yılında, 21 yaşındayken geçirdiği bir motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Kutluoba Köyü'nden ilçe merkezine seyir halinde olan Ömercan Taşdelen idaresindeki 17 TS 650 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Aslı Koparan, karşı yönden gelen Sinan K. yönetimindeki 17 TD 372 plakalı otomobille yaşanan çarpışmada yaralanmıştı. Genç kadın, söz konusu kazadan iki gün sonra hastanede vefat etmişti.

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE RİSKLER

Ailenin iki ferdinin yaklaşık 11 yıl arayla, benzer şekilde motosiklet ve karşı yönden gelen araçların kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybetmesi, trafik güvenliği ve motosiklet kazalarındaki riskleri yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle sahil yolları ve köy yolları gibi dar güzergahlarda motosiklet sürücülerinin ve diğer araçların azami dikkat göstermesi, koruyucu ekipman kullanımının hiçbir koşulda ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.