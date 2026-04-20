Türkiye havacılık sektörünün bilinen markalarından Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. İstanbul’da alınan karar, sektörde uzun süredir konuşulan finansal sıkıntıların resmi sürece dönüşmesi açısından önem taşıyor.

MAHKEME KARARI RESMEN YÜRÜRLÜKTE

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Nisan 2026 tarihli ve 2025/738 esas sayılı kararıyla şirketin iflasına hükmetti. Kararın aynı gün saat 11:28 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklandı.

İflas ilanı, Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

285836-0 sicil numarası ve 6430043660 vergi numarasıyla kayıtlı olan şirketin merkezinin İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi olduğu belirtildi. İflas sürecine ilişkin tasfiye işlemleri ise Bakırköy 1. İcra Dairesi’nin 2026/25 iflas dosyası üzerinden yürütülmeye başlandı.

Yetkililer, sürecin İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan edildiğini ve yapılan duyurunun ilgili tüm taraflar için tebligat niteliği taşıdığını bildirdi.

ALANYA TURİZMİ AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Onur Air’in iflası, özellikle Alanya ve Antalya hattında geçmiş yıllarda yoğun uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri açısından da dikkatle izleniyor. Her ne kadar son dönemde aktif uçuşları sınırlı olsa da, bu gelişme bölge turizmi ve hava ulaşımı rekabeti açısından dolaylı etkiler doğurabilir.

Uzmanlara göre, pazardaki oyuncu sayısının azalması orta vadede uçak bileti fiyatları ve sefer çeşitliliği üzerinde etkili olabilir.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Havacılık sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren şirketin iflası, ekonomik koşullar ve rekabet ortamı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki süreçte alacaklıların durumu ve şirket varlıklarının nasıl tasfiye edileceği netlik kazanacak.