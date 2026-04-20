SGK’nın satış listesinde Alanya’nın batı girişindeki Telatiye arsaları ile Türkler Mahallesi’ndeki ticari üniteler öne çıktı. İhale süreci Mayıs ayında elektronik ortamda yürütülecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), Alanya Belediyesi’nden borçlara karşılık devraldığı taşınmazları satışa çıkarması ilçede yeni bir gündem başlığı yarattı. SGK’nın 17 Nisan 2026 tarihli resmi duyurusunda, Alanya’daki çok sayıda taşınmazın elektronik ortamda ihaleye çıkarıldığı görüldü. Kurumun ilanına göre satış listesinde Telatiye ve Türkler mahallelerindeki ticari nitelikli taşınmazlar öne çıkıyor.

İhalenin en dikkat çeken bölümünü, Alanya’nın batı giriş hattında bulunan Telatiye Mahallesi’ndeki büyük ölçekli taşınmazlar oluşturdu. Satış listesinde yer alan bu alanların ticaret imarlı olması, dosyayı yalnızca alım-satım haberi olmaktan çıkarıp doğrudan yatırım ve yapılaşma gündemine taşıyor. Bölgedeki bazı taşınmazlar için tahmini değerlerin 119 milyon TL ile 130 milyon TL bandına çıktığı belirtiliyor. Teminat tutarlarının da milyonlarca liraya ulaştığı görülüyor.

TÜRKLER MAHALLESİ’NDEKİ DÜKKANLAR DA LİSTEDE

Satış listesinde bir diğer yoğun başlık ise Türkler Mahallesi’ndeki dükkanlar oldu. 330 ada 1 parsel üzerinde farklı bloklarda yer alan çok sayıdaki ticari ünitenin ihaleye çıkarıldığı bildirildi. Bu dükkanların tahmini değerlerinin yaklaşık 10 milyon TL ile 15 milyon TL arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı. Bazı taşınmazlarda ise KDV muafiyeti avantajı bulunduğu ifade ediliyor.

İHALE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

SGK’nın resmi ilanına göre satış süreci elektronik ortamda açık artırma yöntemiyle yürütülecek. Kurumun duyurusunda ihalenin 04-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacağı bilgisi yer aldı. Kullanıcının paylaştığı satış panosunda da aynı tarih aralığı görülüyor.

Resmi ilanda, SGK’nın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbest olduğu da açıkça belirtildi. Şartname ve başvuru ayrıntılarının SGK’nın elektronik ihale sistemi üzerinden incelenebileceği kaydedildi.

ALANYA’DA GÖZLER SATIŞLARIN SONUCUNDA

Bu satışlar yalnızca kamu alacağı tahsil süreci olarak değil, Alanya’daki ticari gayrimenkul piyasasını etkileyecek bir gelişme olarak da değerlendiriliyor. Özellikle Telatiye ve Türkler gibi yatırım hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelerde yeni sahiplerin kim olacağı, taşınmazların hangi amaçla kullanılacağı ve fiyat seviyelerinin piyasaya nasıl yansıyacağı merak ediliyor.