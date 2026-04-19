Alanya’da yeni haftanın ilk gününde hava nasıl olacak? Vatandaşların en çok merak ettiği “bugün yağmur var mı” sorusunun cevabı belli oldu.

Alanya’da 20 Nisan Pazartesi günü için hava durumu merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne bakan vatandaşların aklındaki ilk soru aynı: Bugün yağmur yağacak mı?

YAĞMUR BEKLENİYOR MU?

Yapılan son tahminlere göre Alanya genelinde bugün yağış beklenmiyor. Havanın gün boyunca parçalı bulutlu seyretmesi öngörülüyor. Saatlik verilere göre yağış ihtimali %0 seviyesinde kalırken, gün içinde bulut yoğunluğu zaman zaman artacak.

SICAKLIK VE HAVA DURUMU DETAYI

Gün içinde sıcaklığın yaklaşık 18-20 derece bandında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde hava daha ılıman bir hale geliyor. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık yeniden düşüşe geçiyor.

Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının orta seviyelerde kalması beklenirken, gün genelinde yağış ihtimali bulunmuyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ

Yağış olmaması özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gidenler için rahat bir gün anlamına geliyor. Şemsiye ihtiyacı görünmezken, hafif serinlik nedeniyle ince bir üstlük tercih edilebilir.

Nisan ayında Alanya’da ortalama sıcaklıkların 17-22 derece aralığında seyrettiği biliniyor. Bu da günün mevsim normallerine yakın geçtiğini gösteriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta genelinde ise Alanya’da sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması bekleniyor. Yer yer bulutluluk artarken, kısa süreli yağış ihtimali olan günler olsa da bugün için belirgin bir yağmur riski bulunmuyor.

Özetle: Alanya’da bugün yağmur beklenmiyor, hava parçalı bulutlu ve ılıman seyredecek.