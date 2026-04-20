ALANYA ve Gazipaşa'da, son yıllarda tarımda yaşanan dönüşümle birlikte tropikal meyve üretiminde Türkiye’nin en dikkat çeken bölgeleri arasında yer alıyor. Mikroklima iklim özelliği sayesinde çok sayıda tropikal ürünün yetişebildiği bölgede üretim kapasitesi her geçen yıl artarken, sektör temsilcileri hem üretim hem de pazarlama süreçlerinde daha güçlü bir planlama yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Antalya Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilcisi ve 28. Dönem CHP Milletvekili Adayı Dt. Murat Özçelik, yaptığı değerlendirmede hem üretim verilerini paylaştı hem de tarımsal kalkınma için kapsamlı bir yol haritası önerdi. Özçelik'in açıklamalarına Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'den destek geldi.

‘38 TROPİKAL MEYVE YETİŞİYOR 14’Ü EKONOMİK DEĞERDE’

Özçelik, Alanya ve Gazipaşa’nın mikroklima özelliği sayesinde tropikal üretimde Türkiye’nin öne çıkan merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, “Bölgemizde 38 farklı tropikal meyve yetişiyor ancak bunların 14 çeşidi ekonomik olarak üretime konu oluyor” dedi. Başlıca ürünler arasında muz, avokado, mango, ejder meyvesi, papaya ve pasiflora gibi ürünlerin yer aldığını ifade eden Özçelik, üretim alanlarına ilişkin, muz üretimi yaklaşık 40 bin dekar, avokado üretimi 23 bin dekar (coğrafi işaretli), mango üretimi 3 bin dekar bilgilerini paylaştı.

‘İTHALAT KOTALARI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR’

Üreticilerin korunması gerektiğini söyleyen Özçelik, özellikle hasat dönemlerinde ithalat politikalarına dikkat çekerek, “Yüksek katma değerli tropikal ürünlerin yetiştiği bölgemizde hasat döneminde ithalat kotalarının artırılması hatta kapatılması gerekiyor. Aksi halde üreticimiz zarar ediyor ya da üretimden çekiliyor” ifadelerini kullandı.

‘TARIMSAL OSB VE LOJİSTİK TARIM BÖLGESİ ŞART’

Özçelik, bölgenin sadece üretim değil aynı zamanda işleme ve markalaşma merkezi haline gelmesi gerektiğini belirterek Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını önerdi. Ayrıca Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nın stratejik önemine dikkat çekerek, “Ürünlerimizin Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu pazarlarına 3 saat içinde ulaşması mümkündür. Bu nedenle bölge Lojistik Tarım Bölgesi olmalıdır” dedi.

‘SULAMA VE KIRSAL DESTEKLER GÜÇLENDIRİLMELİ’

Dim, Yeniköy ve Gökçeler barajlarının tarımsal sulamada daha etkin kullanılması gerektiğini ifade eden Özçelik, üreticilerin finansal sorunlarına da değindi. Özçelik, "SGK ve vergi borcu olan üreticilerin desteklere erişebilmesi, Köye dönüş projeleriyle genç çiftçilerin teşviki, Köy okullarının yeniden açılması, Sağlık ocağı, ziraat teknikeri ve veteriner hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

‘ALIM GARANTİLİ ÜRETİM MODELİNE GEÇİLMELİ’

Tarım politikalarında planlamanın önemine değinen Özçelik, yeni bir modele geçilmesi gerektiğini belirtti. Özçelik, “Artık alım garantili üretim modeline geçilmeli. Taban fiyatlar önceden belirlenmeli, maliyet artı makul kâr esas alınmalıdır. Destekler ise üretimden önce planlanmalı ve ürün bazlı olmalıdır” dedi.

GENÇ ÇİFTÇİYE DESTEK ÇAĞRISI

Özçelik, kırsal kalkınmanın genç nüfusla güçleneceğini vurgulayarak, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için kapsamlı teşviklerin şart olduğunu söyledi. Son olarak CHP iktidarı hedefiyle ilgili değerlendirmede bulunan Özçelik, “Bölgemizin hem turizm hem tarım alanındaki sorunları sektör temsilcileriyle birlikte çözüme kavuşacak. Esnafımız ve halkımız daha iyi günler görecek” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNDEN DESTEK

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, bölgenin turizm ve tarımın iç içe geçtiği ender yerlerden biri olduğunu belirterek, tropikal ürünlere yönelimin arttığını söyledi. Hüddoğlu, özellikle üretim maliyetlerinin yükseldiğini, arazi maliyetlerinin de önemli bir yük oluşturduğunu ifade ederek, ithalatın hasat dönemlerinde sınırlandırılması ve yeni hal kompleksinin hizmete açılması gerektiğini vurguladı. Hüddoğlu, "Bu durum biz üreticiler açısından işletme maliyetlerini ciddi şekilde artırıyor. Bu nedenle tarımsal üretimde tropikal meyveye yönelim hızlı bir şekilde artıyor ve bu eğilim giderek de devam ediyor. Tropikal meyveler, sebze üretimine kıyasla daha az işçilik gerektirdiği için üretim açısından da daha avantajlı hale geliyor. Özellikle pandemiden sonra insanların sağlıklı yaşama daha fazla önem vermesiyle birlikte tropikal ürünlere olan talep de hızlı bir şekilde arttı. Bu da bölgemizde tropikal meyve üretiminin her geçen gün daha da artmasına neden oldu. Ancak biz üreticiler olarak sadece işletme maliyetleriyle değil, aynı zamanda çoğu zaman göz ardı edilen arazi maliyetleriyle de karşı karşıyayız. Genellikle sanki bu araziler kiraymış gibi sadece işletme giderleri üzerinden değerlendirme yapılıyor. Oysa bu arazilerin de ciddi bir maliyeti ve değeri var. Bu yüzden tropikal meyve üretim maliyetleri oldukça ağır bir hale geliyor. Alanya, Gazipaşa ve Anamur olarak bizler, tropikal iklim özelliklerini en net şekilde yaşayan bir bölgede üretim yapıyoruz. Sıcak ve soğuk geçişlerini net hissettiğimiz için dünyanın en kaliteli tropikal meyvelerini üretebiliyoruz. Biz üreticiler olarak beklentimiz de açık. Hasat döneminde yerli üreticiyi korumak adına ithal ürünlere yönelik kısıtlamalar ve ek gümrük vergilerinin getirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ürünlerimizi pazarlama noktasında yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle yeni halimizin bir an önce açılmasını istiyoruz" dedi.

'TARIMSAL ÜRETIM ALANLARI KORUNMALI'

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise tarımsal üretim alanlarının korunması gerektiğini belirterek, "Tropikal üretim bölgelerinin korunması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Alanya, Gazipaşa gibi mikrolima özelliğe sahip alanlar başta olmak üzere; fındık ve çay gibi sadece belirli bölgelerde yetişen ürünlerin üretildiği alanlar devlet tarafından koruma altına alınmalı, bu bölgelere yapılaşma kesinlikle izin verilmemelidir. Ayrıca tarımsal destek politikalarında da değişiklik gerektiğini düşünüyorum. Mazot desteği yerine doğrudan üretim desteği verilmelidir. Boş araziye destek verilmesi doğru değildir. Önemli olan üretimdir. Geçmişte olduğu gibi fiş toplama sistemine benzer bir modelle, çiftçi ve üretici ne kadar üretim yaptıysa bunun karşılığında fatura bazlı destek almalıdır. Devlet de bu üretim karşılığında belirli bir oran üzerinden destek sağlamalıdır. Böylece hem üretim artar hem de kaynak doğru şekilde kullanılmış olur. Bu doğrultuda yapılan açıklamaları destekliyorum ve tarımsal üretimin güçlenmesi için atılan her adımın yanında olduğumuzu ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

