Alanya’da atıl durumdaki Damlataş alanı için yeni proje tartışmaları başladı. Turizmciler, aquapark yerine yıl boyu kullanılacak sosyal ve kültürel merkez istiyor.

Alanya’nın en kritik turizm noktalarından biri olan Damlataş bölgesinde uzun süredir kullanılmayan eski aquapark alanı yeniden gündeme geldi. Alanya Belediyesi’nin “Damlataş Sosyal Kültürel Yaşam Alanı (DEMAŞ)” projesi kapsamında ulusal mimari yarışma hazırlığı, sektörde yeni bir tartışma başlattı.

DAMLATAŞ ALANI İÇİN YENİ VİZYON ARANIYOR

Bölgenin geçmişteki kullanım alışkanlıklarının artık değiştiğini belirten turizm temsilcileri, yeni projede farklı bir yaklaşım gerektiğini vurguluyor. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şevki Taç, sadece yaz sezonuna hitap eden yatırımların artık yeterli olmadığını ifade etti.

Taç’a göre, Alanya Damlataş sosyal yaşam alanı projesi kentin turizm modeline uygun şekilde dört mevsim kullanılabilecek bir yapıya dönüşmeli.

KONGRE VE KÜLTÜR TURİZMİ VURGUSU

Projenin içeriğine ilişkin somut öneriler de paylaşıldı. Şevki Taç, alanın;

• Kongre merkezi

• Tiyatro ve sahne sanatları salonları

• Sergi ve etkinlik alanları

gibi fonksiyonları kapsayan çok amaçlı bir komplekse dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu tür bir yatırımın özellikle <strong>kış aylarında Alanya’ya turist çekme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiliyor. Sezon dışı boş kalan oteller ve işletmeler için de ekonomik bir hareketlilik oluşturabileceği ifade ediliyor.

ALANYA İÇİN “SİMGE YAPI” ÖNERİSİ

Taç’ın dikkat çeken bir diğer önerisi ise kente uluslararası ölçekte bilinirlik kazandıracak bir yapı oldu. Alanya’nın güçlü bir turizm markası olmasına rağmen, küresel ölçekte akılda kalıcı bir simgeye ihtiyaç duyduğunu belirten Taç, “Eyfel Kulesi ya da Times Meydanı benzeri bir çekim noktası” oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu tür bir projenin yalnızca turizme değil, şehir kimliği ve marka değeri açısından da önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

PROJE YARIŞMASI SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Alanya Belediyesi’nin açacağı mimari yarışma ile projenin çerçevesinin netleşmesi bekleniyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, özellikle turizm sektörü ve yerel işletmeler tarafından yakından izleniyor.

Öte yandan Damlataş gibi merkezi bir noktada yapılacak yatırımın, günlük yaşamdan turizm hareketliliğine kadar geniş bir etki alanı oluşturacağı ifade ediliyor.