“Yarın okul var mı?” sorusu Antalya genelinde araştırılıyor. 20 Nisan Pazartesi için resmi bir tatil kararı alındı mı? İşte net bilgiler…

20 Nisan 2026 Pazartesi günü için “Antalya’da okullar tatil mi” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Son günlerde farklı illerde yaşanan gelişmeler sonrası, gözler Antalya için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Antalya’da okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Antalya Valiliği tarafından yapılan herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Mevcut bilgilere göre 20 Nisan Pazartesi günü Antalya genelinde okullar açık olacak ve eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek.

YANILTICI PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Sosyal medyada dolaşan “yarın okul var mı Antalya 20 Nisan” içerikli paylaşımlar kafa karışıklığına neden oluyor. Ancak yetkililer, bu tür bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TATİL KARARI HANGİ DURUMLARDA ALINIR?

Okulların tatil edilmesi genellikle şu durumlarda gündeme geliyor:

- Yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları

- Güvenlik riskleri veya olağanüstü durumlar

- Doğal afetler

Ancak Antalya için şu an bu tür bir risk veya resmi uyarı bulunmuyor.

SON DURUM: OKULLAR AÇIK

Özetle, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü Antalya’da okullar tatil değil. Yeni bir karar alınmadığı sürece öğrenciler ders başı yapacak.