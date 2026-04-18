18 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye 894 milyon TL’ye ulaştı, gözler kazanan olup olmadığına çevrildi.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

18 Nisan 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın en çok merak edilen çekilişinde, milyonlarca kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı. Özellikle son haftalarda artan ikramiye tutarı, çekilişe olan ilgiyi daha da yükseltti.

BÜYÜK İKRAMİYE 894 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 894.685.463 TL olarak açıklandı. İkramiyenin devredip devretmediği ya da kazanan çıkıp çıkmadığına ilişkin resmi detayların kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

18 Nisan 2026 tarihli çekilişte çıkan ana sayılar şu şekilde:

69 - 38 - 3 - 48 - 6 - 66

JOKER VE SÜPER STAR NUMARASI

Çekilişte ayrıca belirlenen özel sayılar da açıklandı:

Joker: 89

Süper Star: 85

MİLYONLARCA KİŞİ SONUÇLARI KONTROL EDİYOR

18 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sonrası, Türkiye genelinde milyonlarca kişi kuponlarını kontrol etmeye başladı. Yüksek ikramiye nedeniyle bu hafta çekilişe olan katılımın önceki haftalara göre daha yoğun olduğu değerlendiriliyor.

Özellikle “18 Nisan 2026 loto sonuçları kazanan numaralar” araması, akşam saatlerinden itibaren en çok yapılan sorgular arasında yer aldı.

İKRAMİYE DEVREDECEK Mİ?

Büyük ikramiyenin tek kişiye mi çıktığı yoksa devredip devretmediği, resmi açıklamayla birlikte netlik kazanacak. Eğer kazanan çıkmazsa, önümüzdeki hafta ikramiyenin daha da artması bekleniyor.