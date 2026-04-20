Alanya’da kayıp olarak aranan Şifa Aslangöz (44), Konaklı Mahallesi’nde bir otelde sağ olarak bulundu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Aslangöz’ün bulunması, ailesi ve yakın çevresinde büyük bir rahatlama yarattı.

KONAKLI’DA OTELDE TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Alanya’da kayıp ihbarı yapılan Şifa Aslangöz’ün Konaklı bölgesinde bir otelde bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLESİ DERİN NEFES ALDI

Uzun süredir endişeyle bekleyen ailesi ve yakınları, Aslangöz’ün sağ salim bulunmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Olay, bölgede de kısa sürede duyularak rahatlama yarattı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili gerekli idari işlemlerin sürdüğünü bildirdi. Konuya ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.