Avrupa ekonomisinin kalbi konumundaki otomotiv sektörü, tarihinin en büyük varoluş krizlerinden biriyle yüzleşiyor. 2035 yılı itibarıyla benzinli ve dizel araçların satışını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği (AB), bu hamlesiyle kendi kalesine gol atmanın bedelini ağır ödüyor. Elektrikli araçlara (EV) yönelik bu zorunlu dönüşüm, düşük maliyetli ve yüksek teknolojili Çinli üreticilerin Avrupa pazarına adeta akın etmesine zemin hazırladı. Küresel rekabette ayakta kalma savaşı veren Avrupa, şimdi kendi koyduğu katı kuralları yıkarak eşi görülmemiş bir hamleye hazırlanıyor.

AVRUPA'DA ÇİN ALARMI VE MEGA ŞİRKET PLANI

Financial Times'ın ulaştığı son bilgilere göre, köşeye sıkışan Brüksel yönetimi 2000'li yılların başından bu yana rekabet yasalarında yapılacak en sarsıcı reforma imza atmak üzere. Bugüne kadar şirket birleşmelerine tekel oluşturacağı gerekçesiyle katı engeller koyan AB Komisyonu, artık devasa endüstriyel yapıların kurulmasına onay verecek. Parçalanmış ve küçük çaplı Avrupalı üreticilerin Çin'in devasa firmalarıyla rekabet etmesinin imkansızlaştığı gerçeği, rekabete dayanıklı "Avrupa şampiyonları" yaratma fikrini mecburi kıldı. Üst düzey yetkililer, bu yeni stratejiyi geçmişin hatalarından kopuş ve küresel savaşın gerçeklerine dönüş olarak yorumluyor.

TARİHİ PİŞMANLIK VE DRAGHİ ETKİSİ

Avrupa'nın bu ani "güç birleştirme" kararı, geçmişte yapılan büyük bir stratejik hatayı da yeniden gündeme taşıdı. 2019 yılında Alman Siemens Mobility ile Fransız Alstom'un birleşmesi AB tarafından engellenmişti. Dönemin Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu kararı Çin'e verilmiş bir hediye ve büyük bir "ekonomik hata" olarak nitelendirmişti. Bugün gelinen noktada Le Maire'in haklılığı Brüksel koridorlarında yankılanırken, değişimin asıl mimarı eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi oldu. Draghi'nin 2024 sonunda yayımladığı rapor, Avrupa'nın Amerikan ve Çin tehditlerine karşı eski defterleri kapatıp acilen birleşmesi gerektiğini ortaya koyan bir manifesto niteliği taşıyor.

ALANYA OTOMOTİV PAZARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Küresel otomotiv pazarında kartların yeniden dağıtılması, turizm ve ulaşım ağının son derece hareketli olduğu Alanya'da da yakından takip ediliyor. Avrupa'daki bu dev birleşme ve elektrikli araç savaşları, Alanya'daki rent a car filolarının yenilenme maliyetlerinden, vatandaşların sıfır araçlara ulaşımına kadar geniş bir yelpazede doğrudan sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor. Çin menşeli araçların ilçedeki yollarda giderek daha fazla görünür olması ve Avrupa'nın buna karşı atacağı yeni fiyat ve rekabet adımları, yerel otomotiv ekonomisinin geleceğini şekillendirecek en kritik unsurlar arasında yer alıyor.