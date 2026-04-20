Adana’nın Seyhan ilçesinde bir ortaokul yakınında duyulan silah sesleri öğrencileri ve velileri korkuttu. Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

OKUL ÇIKIŞINDA PANİK YAŞANDI

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesinde, Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde meydana geldi. Okul çıkışı sırasında duyulan silah sesleri, öğrenciler arasında kısa sürede paniğe yol açtı.

Silah seslerini duyan öğrenciler, korkuyla okuldan dışarı yönelirken, haber alan veliler de hızla okula geldi. Son dönemde yaşanan benzer olayların etkisiyle, bölgede tedirginlik daha da arttı.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, silah seslerinin kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, seslerin okulun içiyle doğrudan bağlantılı olmadığı değerlendirildi.

MAHALLE SAKİNİ O ANLARI ANLATTI

Mahallede yaşayan Harun Sobay, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Silah seslerini duyunca öğrenciler dışarı çıktı, veliler geldi, polis geldi. Ancak silah seslerinin okulla ilgisi olmadığı anlaşılınca öğrenciler yeniden derse girdi. Bir olumsuzluk yok ama insanlar panik oldu.”

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürerken, olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.