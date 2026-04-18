Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair yeni veriler sundu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren beklentilere göre, yılın ilk altı aylık enflasyon oranının yüzde 17,08 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

TÜİK verilerine göre yılın ilk üç ayında enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 seviyesinde ölçüldü. Bu rakamlarla birlikte ilk çeyrek enflasyonu toplam yüzde 10,04 seviyesine ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden bu oranı garantilerken, memurlar için henüz enflasyon farkı oluşmadı.

BEKLENTİLER GERÇEKLEŞİRSE ZAM ORANI NE OLACAK?

TCMB anketindeki tahminlere göre enflasyonun nisanda yüzde 2,93, mayısta yüzde 1,82 ve haziranda yüzde 1,52 olması bekleniyor. Altı aylık enflasyonun yüzde 17,08 bandına ulaşması halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında doğrudan bu oranda maaş artışı alacak. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7'lik zammı bulunan memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12,86 seviyesinde kalması planlanıyor.

ALANYA GİBİ BÖLGELERDE GÖZLER ENFLASYON FARKINDA

Turizm hareketliliği nedeniyle kira ve gıda fiyatlarının ortalamanın üzerinde seyrettiği Alanya'da, memur ve emekliler temmuz zammını yakından takip ediyor. Yaşam maliyetlerindeki artışın maaşlara nasıl yansıyacağı, ilçede yaşayan binlerce sabit gelirli vatandaşın bütçe planlamasında belirleyici rol oynayacak. Kesin rakamlar temmuz ayı başında açıklanacak haziran enflasyonu ile resmiyet kazanacak.