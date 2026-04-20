Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024’te yaşanan teleferik kazası sonrası açılan davada karar çıktı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin saatler süren çalışma ile kurtarıldığı olay, turizm kenti Antalya’da güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Mahkemenin verdiği karar, benzer tesislerin denetimi açısından da dikkatle takip ediliyor.

KAZA SONRASI AÇILAN DAVADA 12 SANIK YARGILANDI

Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, teleferik işletmesini yürüten ANET’in yöneticileri ve teknik sorumlularının da aralarında bulunduğu 12 sanık hakim karşısına çıktı. 36 sayfalık iddianamede, hayatını kaybeden Memiş Gümüş’ün yakınlarının da dahil olduğu 150 kişi şikayetçi olarak yer aldı.

Sanıklar hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 27 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

SAVCI: BAZI SANIKLARIN YETKİSİ YOKTU

Davanın 10’uncu duruşmasında açıklanan mütalaada Cumhuriyet savcısı, bazı sanıkların olay tarihinde fiili sorumluluğu bulunmadığını belirtti. Bu kapsamda Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için beraat talep edildi.

Diğer bazı sanıklar için ise kusur bulunduğu gerekçesiyle mahkumiyet istendi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

11’inci duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Mesut Kocagöz ile birlikte 4 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmetti. Tüm sanıklar ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçundan da ayrı ayrı beraat etti.

Mahkeme, 8 sanık hakkında ise “taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan hapis cezası verdi:

Kazım K. ve Orhan K.: 3 yıl 4 ay

Özgür E.: 4 yıl 2 ay

Serdar T.: 5 yıl

Ahmet Buğra S., Okan E., Serkan Y., Suphi K.: 7 yıl 6 ay