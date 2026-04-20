Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Alanya’da kurbanlık fiyatları netleşmeye başladı. Yapılan son açıklamaya göre, büyükbaş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 510 TL olarak belirlendi. Açıklanan bu rakam, hem üretici hem de kurbanlık almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir referans oluşturuyor.

PİYASADA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bayram yaklaşırken Alanya genelindeki kurban satış noktalarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, artan talebe hazırlıklı olmak için sevkiyat ve bakım süreçlerini hızlandırırken, satıcılar da yerlerini almaya başladı.

Özellikle son haftalarda Alanya kurbanlık fiyatları 2026 aramaları artarken, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri erkenden değerlendirmek istiyor.

FİYATLAR CEBİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Belirlenen kilogram fiyatı, kurbanlık maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Büyükbaş hayvanlarda hisse usulü alım yapan vatandaşlar için toplam maliyet, hayvanın ağırlığına göre değişiyor. Bu nedenle kurbanlık büyükbaş fiyat hesaplama konusu da gündemdeki yerini koruyor.

Artan yem, bakım ve nakliye giderleri, fiyatların bu seviyelerde oluşmasında belirleyici oldu. Vatandaşlar ise fiyatların bayrama doğru nasıl şekilleneceğini yakından izliyor.

BAYRAMA DOĞRU YOĞUNLUK ARTACAK

28 Mayıs’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, Alanya’da kurbanlık alım sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hızlanması bekleniyor. Özellikle son hafta, hem satış alanlarında hem de kesim organizasyonlarında yoğunluk yaşanması öngörülüyor.

Alanya ile birlikte Antalya genelinde de benzer fiyat aralıklarının konuşulması, bölge genelinde kurbanlık piyasasının paralel seyrettiğini gösteriyor.