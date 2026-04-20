Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda çarşamba günü meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının idari yankıları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi amacıyla Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

Emniyet müdürü olan babasının silahıyla eğitim gördüğü kuruma saldıran 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin eyleminde, 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirmişti. Faciadan sonra okulda eğitime ara verilirken, Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerinin olayla ilgili incelemelerine devam ettiği bildirildi.

ANTALYA GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Görevden alınan Erhan Baydur'un eğitim kariyerindeki Antalya bağlantısı bölgesel kamuoyunun dikkatini çekiyor. 1979 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan Baydur, 2017 ile 2021 yılları arasında Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. Isparta'daki il müdürlüğü görevinin ardından henüz Ağustos 2024'te Kahramanmaraş'a atanmıştı.

MEB'DEN GÜVENLİK ZİRVESİ

Yaşanan acı olayların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında geniş çaplı bir birim amirleri toplantısı düzenlendi. Bakanlığın aktardığına göre toplantıda, öğrencilerin dijital dünyadaki risklerden korunması ve okul güvenlik tedbirlerinin artırılması masaya yatırıldı.

Alanya dahil olmak üzere tüm yurt genelindeki okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerinin olası yansımaları yakından takip ediliyor. Bakanlığın, çocukların maruz kalabileceği tehlikelere karşı öğretmenler ve velilerle koordineli yeni adımlar atacağı ifade edildi.