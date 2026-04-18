İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uyguladığı deniz ablukasının devam etmesini gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nda yeniden sıkı kontrol uygulamasına geçtiğini duyurdu. Kararın hemen ardından boğazdan geçiş yapmak isteyen en az iki ticari gemiye ateş açıldığı aktarıldı.

NTV'nin aktardığına göre, üç farklı denizcilik güvenliği kaynağı saldırı bilgisini doğruladı. Ayrıca bölgede seyreden bir tankere İran Devrim Muhafızları'na ait iki hücumbotun yaklaştığı, ateş açılan tankerin mürettebatının güvende olduğu bildirildi.

DÜN AÇILMIŞTI BUGÜN YENİDEN KAPANDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün akşam Lübnan'da sağlanan ateşkesin ardından yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan boğazın ticari gemilere açıldığını belirtmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ablukanın nihai bir anlaşmaya kadar süreceğini ifade etmesi, Tahran yönetiminin kararını hızla geri almasına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Hatibzade, ABD'nin müzakere masası ile sahadaki eylemlerinin çeliştiğini belirterek, "Hürmüz'ü iyi niyet göstermek için açmıştık. ABD bize başka seçenek bırakmadı" şeklinde konuştu.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ VE ALANYA'YA MUHTEMEL ETKİSİ

Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ve ticaret taşımacılığındaki kritik rolü, bu tür krizlerin dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını dalgalandırma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Lojistik maliyetlerindeki olası artışların, Alanya gibi turizm ve tarım odaklı bölgelerde taşımacılık giderlerine yansıma ihtimali bulunuyor. Özellikle muz ve avokado gibi ürünlerin sevkiyatı ile turizm sezonundaki ulaşım maliyetleri açısından bölgedeki uluslararası gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

İran devlet televizyonundan yapılan resmi açıklamada, ABD'nin tüm gemiler için seyrüsefer serbestisini sağlayana kadar boğazdaki durumun kontrol altında tutulacağı vurgulandı. Bölgedeki askeri hareketliliğin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini koruyor.