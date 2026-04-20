Alanya Çevreyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada araçlarda ciddi hasar oluştu. Yaralı sayısına ilişkin net bilgi henüz paylaşılmadı.

KAZA ÇEVREYOLUNDA MEYDANA GELDİ

Alanya’da sabah saatlerinde Çevreyolu üzerinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, birden fazla aracın karıştığı kazada araçlarda ciddi maddi hasar oluştu. Kazanın ardından bölgede trafik akışı kısa süreli aksadı.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR VAR

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle bazı araçların ön ve arka kısımlarında ağır hasar oluştu. Alanya Çevreyolu zincirleme kaza son dakika gelişmesi olarak takip edilen olayda araçların çekici yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı.

YARALI DURUMU NET DEĞİL

Kazaya ilişkin yaralı olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolleri sürerken, yaralı bilgisine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Çevreyolu’nun bazı noktalarında trafik kontrollü olarak veriliyor. Sürücülerin bölgede dikkatli olmaları ve alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.