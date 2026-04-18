Gayrimenkul alım satım süreçlerinde taraf güvenliğini sağlamayı hedefleyen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen mevzuat çalışmalarına göre, tapu devir işlemlerinde elden nakit teslimi veya kontrolsüz banka havalesi gibi geleneksel yöntemler sona eriyor. Belirlenen takvime göre tüm gayrimenkul satışlarında güvenli dijital ödeme altyapısı zorunlu olarak kullanılacak.

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, bu değişikliğin temelinde ikinci el araç satışında uygulanan ve mağduriyetleri büyük ölçüde önleyen sistem yatıyor. Taşıt satışlarındaki başarılı sonuçlar, benzer bir dijital koruma kalkanının tapu işlemlerine de entegre edilmesini sağladı. Yeni işleyişte, alıcı satış bedelini doğrudan satıcıya vermek yerine sisteme yatıracak ve bu tutar mülkiyet devri gerçekleşene kadar blokede kalacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Tapu müdürlüklerindeki resmi imza aşaması tamamlandığında, sistemdeki bloke otomatik olarak kaldırılarak satış bedeli satıcının banka hesabına aktarılacak. Böylece mülkiyetin el değiştirmesi ile paranın transferi eş zamanlı ve risksiz bir şekilde tamamlanmış olacak. Önceden belirli bir ücret karşılığında ve sadece tarafların isteğine bağlı olarak kullanılabilen bu mekanizma, artık her devir işleminde standart prosedür halini alacak.

UYGULAMA SÜRECİ VE ALANYA PİYASASINA YANSIMASI

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, teknik entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla sistem 1 Temmuz 2026'da devreye girecek. Düzenlemede, Bakanlığa gerekli görülen hallerde bu başlangıç tarihini üç aya kadar uzatma yetkisi de tanındı.

Yerli ve yabancı yatırımcı sirkülasyonunun yüksek olduğu Alanya gibi turizm merkezlerinde, yeni uygulamanın gayrimenkul piyasasına olumlu yansımaları olması muhtemel görünüyor. Özellikle yazlık konut, arsa ve tarım arazisi satışlarında yüksek miktarda nakit taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması, ilçedeki emlak ofisleri ve yatırımcılar açısından işlem güvenliğini artıracak bir gelişme olarak yakından takip ediliyor.