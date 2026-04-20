Alanya’da gençlerin spora erişimini artırmak ve okul sporlarını desteklemek amacıyla önemli bir etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen program kapsamında, Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi ile Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nde öğrencilere çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Programa, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi katıldı. Etkinlik, hem öğrenciler hem de eğitim camiası açısından dikkat çeken bir buluşma oldu.

SPOR ALTYAPISINA YENİ YATIRIM MESAJI

Programda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, sporun gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek Alanya’da spor altyapısının güçlendirileceğini ifade etti. Bu kapsamda, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi’nin yanına 3 bin kişilik, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu yapılacağını açıkladı.

Bu yatırımın, sadece okul öğrencilerine değil, aynı zamanda bölgedeki spor faaliyetlerine de katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

“YENİ SPORCULAR BU OKULLARDAN YETİŞECEK”

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise yaptığı konuşmada, gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaptı. Öztürk, Türkiye’yi ulusal ve uluslararası arenada temsil edecek sporcuların bu okullardan yetişeceğine inandığını belirtti.

Kaymakam Öztürk, sağlanan destekler dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’na teşekkür etti.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte çok sayıda kurum amiri, öğretmen ve öğrenci katıldı.

Programda öğrencilere farklı branşlara yönelik spor ekipmanları dağıtılırken, gençlerin spora teşvik edilmesi hedeflendi.

ETKİNLİK HATIRA FOTOĞRAFIYLA TAMAMLANDI

Dağıtımın ardından öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, samimi görüntüler eşliğinde sona erdi.

Alanya’da gerçekleştirilen bu tür destek programlarının, gençlerin sporla daha fazla buluşmasına ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.