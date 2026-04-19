Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’nde geliştirilen yerli CAR-T hücresel tedavi merkezi, kanserle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ziyareti sırasında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde geliştirilen yerli CAR-T hücresel tedavi projesini yerinde inceledi. Üniversite yönetiminden detaylı bilgi alan Erdoğan’ın, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu merkeze destek verdiği açıklandı.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında kentte bulunan Erdoğan’ın ziyareti, sağlık alanında yerli ve ileri teknolojilere verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLARAK KURULDU

Akdeniz Üniversitesi’nde kurulan CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, üniversite temelli olarak Türkiye’de kurulan ilk altyapı olma özelliği taşıyor. Projenin, yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda biyoteknoloji ve ilaç üretimi açısından da stratejik bir adım olduğu ifade edildi.

Merkezde, hastaların kendi hücreleri kullanılarak geliştirilen tedavi yöntemleri uygulanacak. Bu yaklaşım, klasik tedavilere yanıt vermeyen hastalar için yeni bir seçenek sunuyor.

%95’E VARAN BAŞARI ORANI

CAR-T tedavisi, hastanın bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak kanser hücrelerini hedef alacak şekilde güçlendirilmesine dayanıyor. Özellikle lösemi ve lenfoma gibi dirençli kan kanserlerinde yüzde 95’e varan başarı oranları elde edildiği biliniyor.

Bu yöntem şu anda dünyada sınırlı sayıda merkezde uygulanırken, Türkiye’nin bu alana dahil olması sağlık turizmi açısından da önemli bir gelişme olarak görülüyor.

HEDEF: BEYİN TÜMÖRLERİNE KADAR GENİŞLEMEK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, projenin sadece kan kanserleriyle sınırlı kalmayacağını belirtti. Öncelikli olarak lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserleri üzerinde çalışılacak merkezde, ilerleyen süreçte beyin tümörleri başta olmak üzere farklı kanser türlerine yönelik uygulamaların da hedeflendiği aktarıldı.

Projede ayrıca yerli üretim ve klinik uygulama süreçlerinin geliştirilmesi ile dışa bağımlılığın azaltılması da ana hedefler arasında yer alıyor.

SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIK AZALABİLİR

Uzmanlara göre bu tür ileri tedavi yöntemlerinin Türkiye’de üretilebilir hale gelmesi, hem maliyetleri düşürebilir hem de hastaların yurt dışına gitme zorunluluğunu azaltabilir. Özellikle yüksek maliyetli tedavilere erişimde bu tür merkezlerin yaygınlaşması kritik önem taşıyor.

Bu gelişme, kanser tedavisinde yerli ve milli sağlık teknolojileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.