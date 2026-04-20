Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi çevre yol kavşağında meydana gelen trafik kazası, bölgede kavşak güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Moto kurye ile otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞMA

Edinilen bilgilere göre, kavşakta seyir halinde olan motosiklet ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan biri kadın, biri erkek iki kişi yola savrularak yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, Mahmutlar çevre yolu kavşağında yaşanan trafik kazaları bölgedeki sürücüler için dikkat çağrısını yeniden gündeme taşıdı.