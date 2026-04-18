Alanya'da tarımsal üretim yapan çiftçileri yakından ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Sulama birliği üzerinden su temin eden üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve ağır cezalarla karşı karşıya kalmaması adına, beyanname süresine son dakika ayarı yapıldı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, normal şartlarda ayın 15'inde dolan başvuru süresinin yoğun görüşmeler neticesinde bir hafta daha uzatıldığını açıkladı.

CEZALI KULLANIM RİSKİNE DİKKAT

Sistemin bir hafta daha açık kalacağını belirten Başkan Göktepe, bu esnekliğin kesinlikle son şans olduğunun altını çizdi. Üreticilere kritik bir uyarıda bulunan Göktepe, ek sürenin bitimiyle birlikte hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceğini ve beyan vermeden sulama yapanların cezalı işlem göreceğini vurguladı. Göktepe, "Kesinlikle bu bir hafta sonra uzama olmayacak. Mağdur olmamanız için mutlaka beyannamelerinizi verin" ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE YOĞUNLUK YOK HEMEN BAŞVURUN

İşlemlerin son güne bırakılması halinde yaşanabilecek muhtemel krizlere karşı da tedbir çağrısı yapıldı. Sulama birliğinde an itibarıyla herhangi bir yığılma yaşanmadığına dikkat çeken Göktepe, kurum personeliyle de sürekli irtibat halinde olduklarını dile getirdi. Çiftçilerin boşluktan faydalanarak vakit kaybetmeden bugün veya pazartesi günü işlemlerini tamamlaması istendi.