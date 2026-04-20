Alanya’da uzun yıllardır derneklerde görev alan yeminli mali müşavir Mevlüt Güven, derneklerin en az 7 kişi ile kurulduğunu ve en az 17 üye ile faaliyetlerini sürdürebildiğini belirtti. Güven, “Alanya’da şu anda 300’e yakın dernek var” diyerek sayının her geçen gün arttığını ifade etti.

‘YAPILAN İŞLER YETERİNCE GÖRÜNMÜYOR’

Derneklerin önemli çalışmalara imza attığını ancak kamuoyunun bu faaliyetlerden yeterince haberdar olmadığını söyleyen Güven, “Çok güzel işler yapılıyor fakat toplum bu çalışmaları yeterince hissedemiyor” dedi. Yerel yönetimlerin öncülüğünde derneklerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Güven, tüm paydaşların katılımıyla ortak çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. Küçük topluluklar yerine geniş katılımlı organizasyonların daha etkili sonuçlar doğuracağını belirtti.

‘HİZMETTE BİRLEŞME ŞART’

Derneklerin kira, bina ve sekretarya gibi ortak sorunları bulunduğunu ifade eden Güven, bu sorunların birlikte hareket edilerek çözülebileceğini söyledi. Projelerin paylaşılmasıyla daha fazla kişiye ulaşılabileceğini dile getirdi. Toplumun tüm hizmetleri kamudan beklememesi gerektiğini belirten Güven, “Toplumun kendi içinde yapabileceği çok büyük işler var. Dernekler özerkliğini koruyarak hizmette birleşmeli” ifadelerini kullandı.

‘SİVİL TOPLUM İLE GÜÇLENEN ALANYA’

Mevcut Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için hazırlanan proje kitapçığında yer alan projede Alanya’da faaliyet gösteren meslek odaları ve aktif sivil toplum örgütlerinin içinde yer alacakları birbirleri ile etkileşim ve dayanışma içinde olacakları ‘Sivil Toplum İnovasyon Merkezi’ni hayata geçireceklerini belirtmişti.

ANTALYA’DA BAZI İLÇELERDE DERNEK SAYILARI

Alanya - 253

Gazipaşa – 42

Manavgat – 127

Muratpaşa – 776

Kepez – 264

Konyaaltı – 97

Antalya Toplam - 2143



Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR