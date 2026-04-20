Antalya’nın kırsal mahallelerinden Bademağacı Mahallesinde, uzun yıllardır süregelen cenaze yemeği geleneğiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Mahallede düzenlenen toplantıda, cenaze yemeklerinin kaldırılması yönünde ortak görüş oluştu. Karar, özellikle ekonomik yük ve toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak alındı.

CENAZELERDE SADE İKRAM DÖNEMİ

Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, cenazelerde artık yemek verilmemesi yönünde uzlaşı sağlandığını belirtti. Yeni uygulamaya göre, cenaze evlerinde sadece çay ve pişi ikramı yapılacak.

Mahalle sakinlerinin büyük bölümünün bu değişikliği desteklediği, özellikle dar gelirli aileler için cenaze süreçlerinin daha az maliyetli hale gelmesinin hedeflendiği ifade edildi.

ASKER EĞLENCELERİ İÇİN GÜVENLİK VURGUSU

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise mahallede zaman zaman yaşanan rastgele ateş edilmesi oldu. Özellikle asker uğurlamaları ve düğünlerde görülen bu durumun önüne geçilmesi için yeni adımlar atılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, gerekli görülen durumlarda kolluk kuvvetlerinden destek talep edilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor. Mahalle yönetimi, bu tür olayların hem can güvenliği hem de kamu düzeni açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

MAHALLEDE YENİ DÖNEM MESAJI

Toplantıda ayrıca mahallede bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi, önümüzdeki süreçte planlanan hizmetler hakkında da bilgi verildi. Muhtar Tufan, mahalle halkının katılımından memnuniyet duyduğunu belirterek, ortak akılla alınan kararların mahalle yaşamını daha düzenli hale getireceğini söyledi.

Bademağacı’nda alınan bu kararların, benzer uygulamaların yaygın olduğu diğer mahalleler için de örnek teşkil edebileceği değerlendiriliyor.