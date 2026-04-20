Bir sosyal medya uygulamasında “Karagül” adıyla bilinen M.C., sokakta yürüdüğü sırada canlı yayın açtı. Yayın sırasında yanına gelen bir kadınla tartışmaya başlayan M.C., kısa sürede büyüyen gerilim sonrası bıçakla saldırıda bulundu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C., cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı. Yaşanan anlar ise sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖZALTINA ALINDI, CANLI YAYINA DEVAM ETTİ

Olay yerinde gözaltına alınan M.C.’nin, polis aracında da canlı yayın açtığı öğrenildi. Görüntülerde elindeki kanın dikkat çektiği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili güvenlik birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, sürecin adli merciler tarafından yürütüldüğünü bildirdi.