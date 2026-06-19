19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, bu haftanın büyük ikramiyesi olan 2.352.089 TL sahibini buldu.

Resmi sonuçlara göre çekilişte belirlenen kazanan numaralar; 3, 11, 13, 16, 28, 32, 33, 38, 39, 45, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 72 ve 78 olarak duyuruldu. Talihlinin kuponunu hangi bölgeden yatırdığına dair detaylar henüz netleşmedi.

İKRAMİYE DAĞILIMI NASIL BELİRLENİYOR?

On Numara oyununda katılımcıların kazanç durumu, oynadıkları kupon üzerinde doğru tahmin ettikleri sayı adedine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Toplam ikramiye dağılımı, alt ikramiye grupları ve diğer detaylar, çekilişin ardından yayınlanan resmi sonuç tablosuyla kesinleşiyor. Vatandaşlar, kupon sorgulama işlemlerini resmi kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor.