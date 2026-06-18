Vietnam'da bankacılık sistemi üzerinden yaklaşık 44 milyar doları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 69 yaşındaki iş kadını Truong My Lan'ın varlıkları açık artırmaya çıkarıldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, mağdurlara olan 27 milyar dolarlık borcun tahsil edilmesi amacıyla el konulan lüks yatlar, otomobiller ve tasarım çantalar satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen çevrim içi müzayedede, Lan'a ait iki adet Hermes marka el çantası yaklaşık 539 bin dolara alıcı buldu. Lan'ın hücresinden çantaların çocuklarına ve torunlarına kalması için yaptığı itiraz başvurusu reddedildi ve satış işlemi tamamlandı.

LÜKS ARAÇLAR YÜKSEK FİYATLARA ALICI BULDU

Geçen ay yapılan müzayedelerde ise üç lüks otomobil açık artırmaya çıkarıldı. Başlangıç fiyatı 265 bin dolar olan dört koltuklu beyaz Maybach modeli 630 bin dolara satılırken, mavi bir BMW 36 bin 700 dolara ve siyah bir Lexus 29 bin dolara satıldı. Ho Chi Minh Kenti yetkilileri, Lan’a ait olan "The Reverie Saigon" isimli lüks yatı yaklaşık 2 milyon dolar başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Ancak alıcı çıkmaması üzerine fiyatta yüzde 18 oranında indirime gidildi. Her biri yaklaşık 175 bin dolar değerindeki iki gemi de henüz satılamadı.

EL KONULAN VARLIKLARIN SATIŞI NEDEN ZORLAŞIYOR?

Vietnam yerel medya kuruluşu VnExpress'in bildirdiğine göre, ülkede el konulan yüksek değerli varlıkların nakde çevrilmesi süreci oldukça yavaş işliyor. Bazı lüks ürünler 10'dan fazla kez satışa sunulmasına rağmen alıcı bulamıyor. Satışlardan elde edilen gelirler öncelikle icra, müzayede, mahkeme ve yasal masrafların karşılanmasında kullanılıyor. Lan'ın eski avukatı Nguyen Thi Huyen Trang'ın verdiği bilgilere göre, Ho Chi Minh Kenti İcra Dairesi işlemlere devam etse de şu ana kadar devasa borcun yalnızca 455 bin dolarlık kısmı tahsil edilebildi.

Truong My Lan, 2024 yılında 12 milyar doları zimmetine geçirme suçundan ilk olarak idam cezasına çarptırılmıştı. Vietnam'ın geçen yıl zimmete para geçirme suçunda idamı kaldırmasıyla bu ceza ömür boyu hapse çevrildi. Eski milyarder ayrıca mülk edinmede dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı sınır ötesi para transferi suçlamalarından da ayrı bir ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya bulunuyor.