Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeni verilere göre, konut piyasasında banka kredisiyle yapılan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 21,2 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşu neticesinde konut kredisi faiz oranları yatay bir seyir izliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için en düşük faiz oranı yüzde 2,49 ile kamu bankaları tarafından sağlanıyor.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA SON DURUM

TÜİK'in yayımladığı istatistikler, toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payının yüzde 32,4, ikinci el konutların payının ise yüzde 67,6 olduğunu ortaya koydu. İpotekli satış oranlarının yüzde 21,2'ye ulaşmasıyla birlikte gözler özel ve katılım bankalarının sunduğu güncel ödeme planlarına çevrildi. Özel bankalar ve katılım bankalarında oranlar genel olarak yüzde 2,63 ile yüzde 3,95 arasında değişiklik gösteriyor.

BANKALARIN 1 MİLYON TL KREDİ İÇİN FAİZ ORANLARI

Bankaların 120 ay vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi veya finansmanı için belirlediği aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları farklılık taşıyor. Vakıf Katılım yüzde 2,63 kâr payı oranıyla aylık 27.521,09 TL taksit ve toplam 3.324.530,80 TL geri ödeme tablosu sunuyor. Halkbank yüzde 2,70 faiz oranıyla aylık 28.151,00 TL taksit ve toplam 3.394.668,00 TL geri ödeme talep ederken, Albaraka Türk yüzde 2,75 kâr payı ile aylık 28.603,00 TL taksit ve 3.448.925,00 TL toplam ödeme planı uyguluyor.

Ziraat Katılım ve Kuveyt Türk yüzde 2,89 oran üzerinden aylık 29.878,54 TL taksit belirliyor. Toplam geri ödemeler ise Ziraat Katılım'da 3.598.624,00 TL, Kuveyt Türk'te 3.589.175,00 TL olarak hesaplanıyor. İş Bankası yüzde 3,04 faizle aylık 31.260,00 TL (toplam 3.767.768,00 TL), Akbank yüzde 3,14 faizle aylık 32.187,84 TL (toplam 3.904.140,80 TL) ve Garanti BBVA yüzde 3,19 faizle aylık 32.654,09 TL (toplam 3.943.590,80 TL) ödeme planı çıkarıyor.

Faiz oranlarının daha yüksek seyrettiği bankalarda ise maliyetler artıyor. Yapı Kredi yüzde 3,55 faizle aylık 36.333,58 TL (toplam 4.379.629,60 TL), QNB Finansbank yüzde 3,80 faizle aylık 38.725,85 TL (toplam 4.666.786,00 TL), Anadolubank yüzde 3,90 faizle aylık 39.399,60 TL (toplam 4.752.522,00 TL) ve Fibabanka yüzde 3,95 faizle aylık 39.785,30 TL (toplam 4.799.336,00 TL) taksit tablosu sunuyor.

KREDİ TERCİHİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aynı vade ve tutardaki kredi kullanımlarında bankalar arası faiz farkları, tüketicilerin toplam maliyetini doğrudan etkiliyor. Mevcut tabloda en düşük maliyetli seçenek ile en yüksek faiz oranına sahip seçenek arasında, vade sonunda yaklaşık 1,47 milyon TL'lik bir geri ödeme farkı oluştuğu görülüyor. Bu durum, uzun vadeli borçlanmalarda banka tekliflerinin detaylı şekilde karşılaştırılmasının önemini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, açıklanan bu standart ödeme planlarının yanı sıra tahsis ücretleri ve sigorta masraflarının da dikkate alınması gerektiğini bildiriyor. Bankaların kredi politikaları ve ek masraf kalemleri, başvuru esnasında kişiye özel olarak değişiklik gösterebiliyor.