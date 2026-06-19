İstanbul'un ana ulaşım hatlarından biri olan M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda sefer aksaması yaşandı. AA'nın aktardığına göre, hatta yolcu taşıyan metro treni Bostancı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

SEFERLER NASIL ETKİLENDİ?

Olayın ardından istasyondaki yolcuların güvenli şekilde tahliyesi ve hattın yeniden normale dönmesi için ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Raydan çıkma olayının kesin nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

M4 HATTI NEDEN ÖNEMLİ?

Anadolu Yakası'nın en yoğun kullanılan raylı sistemlerinden olan M4 hattı, günlük yüz binlerce yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştırarak kent içi ulaşımda kritik bir rol üstleniyor. Bu tür teknik aksaklıklar, güzergah üzerindeki ulaşım akışında geçici yoğunluklara yol açabiliyor.