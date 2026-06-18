Akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldürecek gelişmeler sürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Son günlerde motorine peş peşe gelen indirimlerin ardından, bu kez benzin fiyatlarında düşüş gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 3,96 TL'lik bir indirim uygulanması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDENİYLE TAMAMI POMPAYA YANSIMAYACAK

Beklenen indirimin tamamı sürücülere doğrudan yansımayacak. Uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin yaklaşık 99 kuruşluk kısmının pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Kalan tutarın ise vergi düzenlemeleri kapsamında fiyatlara doğrudan etki etmeyeceği belirtiliyor.

MOTORİNDE ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE İNDİRİM YAPILDI

Hafta boyunca motorin fiyatlarında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

16 Haziran: 1,22 TL indirim

1,22 TL indirim 17 Haziran: 0,42 TL indirim

0,42 TL indirim 18 Haziran: 0,46 TL indirim

Peş peşe gelen bu düzenlemelerle birlikte akaryakıt fiyatlarında kısa süreli de olsa aşağı yönlü hareket hız kazandı.

ALANYA'DA SÜRÜCÜLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Turizm sezonunun yoğun olarak yaşandığı Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi bölgelerde akaryakıt fiyatlarındaki değişimler hem bireysel sürücüleri hem de taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Yakıt maliyetlerindeki düşüş; turizm taşımacılığı, servis hizmetleri, lojistik faaliyetleri ve günlük ulaşım giderleri açısından vatandaşlara kısa süreli de olsa ekonomik rahatlama sağlayabiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünlerinin fiyat ortalaması ile döviz kurundaki değişimler dikkate alınarak belirleniyor.

Rafineri çıkış fiyatlarının üzerine dağıtım şirketlerinin operasyonel maliyetleri, vergiler ve rekabet koşulları eklenerek nihai pompa satış fiyatı oluşturuluyor.

Uzmanlar, Brent petroldeki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.