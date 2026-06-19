Türkiye bankacılık sektöründe yıllar önce Tekstilbank'ı alarak faaliyete başlayan Çin merkezli ICBC, fiziksel hizmet ağında stratejik bir değişikliğe gidiyor. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde 19 şubeyle hizmet veren banka, kendisine ait tüm ATM'leri hizmet dışı bırakma kararı aldı.

Daha çok büyük ölçekli projelere sağladığı kurumsal finansman ve yatırım kredileriyle tanınan banka, bireysel müşterilerinin nakit işlemlerini alternatif kanallara yönlendiriyor. Kurumun bu hamlesi, dijital bankacılık kullanımını teşvik etme çerçevesinde atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

MÜŞTERİLER NAKİT İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAK?

Alınan yeni kararla birlikte, ICBC müşterileri nakit çekim ve yatırma işlemleri için mağduriyet yaşamayacak. Banka kullanıcıları, Türkiye genelindeki diğer bankaların ortak ATM ağını kullanmaya devam edecek. Ancak bu hizmetin ücretsiz sağlanması belirli bir dijital işlem koşuluna bağlandı.

ÜCRETSİZ KULLANIM ŞARTI NEDİR?

Bankanın yeni uygulamasına göre, müşterilerin ortak ATM işlemlerinde komisyon ödememesi için mobil bankacılık uygulamasını aktif olarak kullanması gerekiyor. Düzenleme kapsamında, mobil şubeye yapılan her başarılı girişin ardından 30 gün boyunca Türkiye'deki diğer tüm banka ATM'lerinden yapılacak işlemlerden herhangi bir ücret alınmayacağı bildirildi.