Haziran 2026 dönemine ait ekonomik veriler, asgari ücretin açlık sınırının gerisinde kaldığını ortaya koydu. Büro Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan verilere göre, sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 1.620 lirayı geçerken, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 77 bin 197 lira seviyesine yükseldi.

Büyükşehirlerde görev yapan kamu personeli, artan barınma giderleri nedeniyle bütçelerinde ciddi açıklar veriyor. Sendika raporuna göre, memurların maaşlarının yüzde 75 ila 80'i yalnızca kira ödemelerine gidiyor. Ortaya çıkan bu tablo, ailelerin veya birden fazla çalışanın aynı evi paylaşarak öğrenci evi modelinde yaşamak zorunda kalmasına yol açıyor.

YOKSULLUK VE AÇLIK SINIRINDAKİ ARTIŞ NE DURUMDA?

Enflasyonun hane halkı üzerindeki baskısı, yıllık değişim oranlarıyla daha belirgin hale geldi. Yoksulluk sınırı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,18 oranında artarken, açlık sınırındaki yıllık yükseliş yüzde 37,91 olarak kaydedildi. Yaşam maliyetindeki yıllık artış ise yüzde 46,79 ile en yüksek sıçramayı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayından bu yana açlık sınırı yüzde 24,64, yoksulluk sınırı da yüzde 22,93 oranında yukarı yönlü hareket etti.

SENDİKANIN ÇÖZÜM TALEBİ NEDİR?

Temel gıda ve barınma harcamalarındaki bu istatistiksel tablo, sabit gelirlilerin alım gücündeki erimenin hızlandığını gösteriyor. Büro Emekçileri Sendikası yönetimi, asgari ücretin açlık sınırının altında kalmasının sürdürülemez olduğunu vurgulayarak acil düzenleme çağrısında bulundu. Tüm çalışanlar ve emekliler için insanca yaşanabilir bir ücret politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini aktaran sendika, ekonomik şartların iyileştirilmesi amacıyla mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.