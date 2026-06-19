Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) verilerine göre, 20 Haziran 2026 tarihinde Antalya'nın Döşemealtı ve Kaş ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke iyileştirme ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek bu kesintiler, sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonraya kadar devam edecek.

DÖŞEMEALTI KESİNTİ BÖLGELERİ

Döşemealtı ilçesinde Yalınlı ve Yeşilbayır mahalleleri çalışmalardan etkilenecek alanlar arasında yer alıyor. Kurumun resmi internet sitesinde yayımlandığı üzere, Atalanı Caddesi, Ersin Taranoğlu Caddesi ile 6272, 4773 ve 4760 numaralı sokaklarda saat 09.00 ile 16.00 arasında enerji akışı durdurulacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınarak yapılacak çalışmalar süresince bölge sakinlerinin tedbirli olması istendi.

KAŞ İLÇESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi de yatırım programına dahil edildi. Bu doğrultuda Elmalı Caddesi, Çınarlar Sokak ve Alpanos mevkisinde yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke bakımı gerçekleştirilecek. Bölgedeki enerji altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen çalışmaların belirtilen saatte tamamlanması planlanıyor.

KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı elektrik kesintileri sırasında ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, olası voltaj dalgalanmalarına karşı uzmanlar tarafından öneriliyor. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi durumunda şebekeye daha önceden enerji verilebileceği için vatandaşların AEDAŞ'ın 186 numaralı çağrı merkezinden güncel durumu takip etmeleri önem taşıyor.