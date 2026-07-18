"Isabelle" ve "İmparator" gibi şarkılarla tanınan rapçi Sefo, oyuncu Çağla Boz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Magazin basınına yansıyan haberlere göre, ünlü isim dün akşam deniz manzaralı bir restoranda sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Çiftin bu özel akşamına ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt da eşlik etti. Deniz kıyısında düzenlenen organizasyonda Sefo'nun yüzüğü taktığı anlarda patlayan havai fişekler dikkat çekti. İkilinin teklif sonrasındaki mutluluğu kameralara yansıdı.

İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLADI?

Geçmişte haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan çiftten Çağla Boz süreci "Birbirimizi tanıma sürecindeyiz" şeklinde değerlendirirken, Sefo "Sadece arkadaşız" açıklamasını yapmıştı. Ancak ikili daha sonra Bodrum'da birlikte görüntülenmiş ve sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliklerini kamuoyuna duyurmuştu.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Uzun süredir özel hayatlarıyla gündemde olan çiftin evlilik kararı alması, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Romantik akşam yemeği ve ardından gelen teklif anına ait detayların paylaşılmasıyla birlikte, ikilinin evlilik hazırlıklarına kısa sürede başlaması bekleniyor.