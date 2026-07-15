Çin'in Wenzhou bölgesinde bulunan 29 milyon dolar (yaklaşık 1.3 milyar TL) değerindeki dev gezi gemisi Mingzhu No 7, şiddetli dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Kullanılamaz hale gelen lüks geminin devrilmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Wenzhou Mingzhu Yacht Co. tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kaza gelgit olayları sırasında meydana geldi. Şirket yetkilileri acil durum müdahale planının hızla devreye sokulduğunu ve bölgeye intikal eden ilgili kurumların durumu kontrol altına aldığını aktardı. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla başlatılan kapsamlı soruşturma sürüyor.

GEMİNİN VUKUATLI GEÇMİŞİ

Dev geminin yaşadığı bu kaza ilk değil. Yıllardır mali ve operasyonel zorluklar nedeniyle atıl durumda bekleyen Mingzhu No 7, henüz üç ay önce benzer bir tehlike atlatarak yine karaya oturmuştu.

Geminin sorunlu geçmişi, 2012 yılındaki ilk denize indirilişine kadar uzanıyor. O dönemde Wenzhou Köprüsü'ne çarpan devasa deniz aracı, çevre sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine bulunduğu konumdan başka bir bölgeye taşınmak zorunda kalmıştı. Peş peşe yaşanan bu olaylar, geminin tasarım ve operasyon süreçlerindeki uzun vadeli yönetim zafiyetlerini yeniden gündeme getirdi.