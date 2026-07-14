CNN International televizyonunun "Destination Turkey" serisinde, İstanbul Sarayburnu'nda yer alan Topkapı Sarayı'nın tarihi ve mimari özellikleri kapsamlı bir analizle dünyaya aktarıldı. Haberde, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzlerce yıllık yönetim merkezi olan sarayın, dışarıdan anıtsal bir yapıdan ziyade devasa surların ardına gizlenmiş bağımsız bir şehir olduğu vurgulandı.

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yılında inşa ettirilen yapı, beş kilometreyi bulan surların arkasında fırınları, hastaneleri ve kütüphaneleriyle dört bin kişinin yaşadığı bir merkez olarak tanımlandı. Tarihçi Caroline Finkel'ın sarayı imparatorluğun "atan kalbi" olarak nitelendirdiği analizde, mimarinin devlet gücünü simgelediği ve dört avlulu sistemde içeri doğru gidildikçe hiyerarşinin katılaştığı belirtildi.

HAREM ALGISI VE HÜRREM SULTAN

Haberde Batı dünyasının harem algısına da değinilerek, bu bölümün oryantalist fantezilerin aksine son derece katı kurallara bağlı bir yaşam alanı olduğu ifade edildi. Dört yüz odadan oluşan haremde alt kademedeki cariyelerin koğuş düzeninde yaşadığı aktarılırken, bu katı hiyerarşiyi yıkan figür olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan öne çıkarıldı. Ayrıca saray bürokrasisinde haremin güvenliğini sağlayan siyahi hadımlar ile idari görevlerdeki beyaz hadımlar arasındaki görev dağılımına dikkat çekildi.

TOPKAPI SARAYI NEDEN KÜRESEL İLGİ GÖRÜYOR?

Yaklaşık dört asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idari merkezi olan yapı, günümüzde UNESCO

Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinin başında geliyor. CNN'in yayımladığı analize göre, bugün ziyaretçi akınına uğrayan hazine dairesindeki Kaşıkçı Elması, zümrütlü Topkapı Hançeri ve porselen koleksiyonları, görkemli geçmişin diplomatik ve kültürel kanıtları olarak gösterildi. Değerlendirme, dördüncü avludan Boğaz'a bakıldığında padişahların bu stratejik noktayı seçme nedeninin bugün bile net bir şekilde anlaşıldığı tespitiyle son buldu.