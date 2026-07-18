Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayımladığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni araç ticaret hacmi 37 milyar euro seviyesine ulaştı. Gerçekleşen bu yüksek hacimli ticaretle birlikte Türkiye, AB'nin yeni araç ihracatında üçüncü büyük pazar konumuna yükseldi.

Geçtiğimiz yıl AB ülkelerinden Türkiye'ye 811 bin 957 adet yeni araç gönderildi ve bu ihracatın değeri yüzde 24,8 artışla 18,8 milyar euro olarak kaydedildi. Böylelikle Türkiye'nin AB araç ihracatındaki değer payı 2024'teki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 11,1'e çıktı. Karşı yönde, Türkiye'den AB'ye yapılan ihracat da yüzde 18,5 artarak 18,2 milyar euro ve 797 bin 721 araç seviyesinde gerçekleşti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA AVRUPA ÖNDE

Avrupa'dan Türkiye'ye ihraç edilen 713 bin 476 otomobilin toplam değeri 15,6 milyar euroyu buldu. Bu araçların 124 bin 55'ini elektrikli modeller oluştururken, bu segmentin değeri 3,7 milyar euroya ve toplam otomobil ihracatı içindeki payı yüzde 17,4'e ulaştı. Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen 566 bin 888 otomobilin değeri ise 9,9 milyar euroda kaldı. Yerli üretim ihracatın sadece 7 bin 517'sini elektrikli araçlar oluştururken, bu modellerin 176 milyon euroluk değeriyle toplam otomobil ihracatı içindeki payı yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

TİCARİ ARAÇ İHRACATINDA TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki bölge arasındaki ticaret verilerinde binek otomobil ve ticari araç segmentlerindeki yapısal farklılık dikkat çekiyor. Avrupa Birliği elektrikli otomobil satışlarında Türkiye pazarında güçlü bir yer edinirken, Türkiye ise ticari araç ve otobüs sınıfında Avrupa'ya net bir üretim üstünlüğü sağladı. 2025 yılında Türkiye'den AB'ye 8,2 milyar euro değerinde 230 bin 833 ticari araç ve otobüs satıldı. Buna karşılık Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ticari araç sayısı 98 bin 481 adet, toplam değeri ise 3,2 milyar euro olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE İÇ PAZARINDA SATIŞ ORANLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

ACEA'nın paylaştığı rapora göre, 2025 yılı boyunca Türkiye iç pazarında satılan otomobillerin yüzde 49'unu Avrupa Birliği'nde üretilen araçlar oluşturdu. Yerli üretim otomobillerin pazar payı yüzde 30 seviyesinde ölçülürken, Çin menşeli otomobillerin payı yüzde 8 olarak belirlendi.