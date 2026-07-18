Antalya'da bulunan Akdeniz Üniversitesi, tıp dünyasında tarihi bir operasyona daha ev sahipliği yapıyor. Anne olma hayali kuran 36 yaşındaki M.B. isimli hasta için, kadavradan alınan organla gerçekleştirilen Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli ameliyatı bugün başladı. Basına yansıyan bilgilere göre operasyon, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğindeki uzman cerrahi ekip tarafından yürütülüyor.

ÖZKAN TEKNİĞİ DÜNYA LİTERATÜRÜNDE NASIL BİR YER EDİNDİ?

İlk olarak 2011 yılında aynı ekip tarafından geliştirilen ve dünya tıp literatürüne 'Özkan Tekniği' adıyla tescillenen bu yöntem, doğuştan rahmi olmayan veya sonradan kaybeden kadınlar için temel bir umut kaynağı haline geldi. Yöntem, canlı verici risklerini ortadan kaldırarak doğrudan kadavradan rahim naklini mümkün kılmasıyla küresel çapta bir tıbbi standart oluşturdu. Aktarılan verilere göre, bu öncü cerrahi yöntemin rehberliğinde dünyanın farklı noktalarında bugüne kadar 100'lerce nakil gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNCEKİ NAKİL SÜREÇLERİNDE NELER YAŞANDI?

Akdeniz Üniversitesi'nin rahim nakli konusundaki klinik tecrübesi on yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. 2011 yılında Derya Sert'e yapılan ilk tarihi naklin ardından, 2021 yılında Havva Erdem'e Türkiye'nin ikinci rahim nakli başarıyla uygulanmıştı. Uzman ekibin geçmiş vakalarda elde ettiği bilgi birikimi, 36 yaşındaki M.B. için başlatılan üçüncü operasyonun cerrahi planlamasına doğrudan yön veriyor.

Antalya'nın ileri tıp uygulamaları ve uluslararası sağlık altyapısındaki merkez konumunu pekiştiren bu gelişme, küresel tıp camiası tarafından yakından takip ediliyor. Ameliyatın seyri ve hastanın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların, operasyonun tamamlanmasının ardından ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.