Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Chobani Stadyumu'nda düzenlenen törenle Nathan Ake, Vedat Muiqi ve Mason Greenwood'u renklerine bağladı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in de katıldığı imza töreninin ardından sarı-lacivertli yönetim, kadrodaki şişkinliği azaltmak için oyuncu satışına odaklandı.

Takımdan ayrılması planlanan isimlerin başında Musaba, Diego Carlos ve Amrabat yer alıyor. Ancak orta saha rotasyonunda yaşanabilecek olası ayrılıklar, transfer komitesini yeni arayışlara itti. Özellikle Fred veya N'Golo Kante ikilisinden birinin takımdan ayrılma ihtimali üzerine yönetim alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.

ANDRE İÇİN JUVENTUS DA DEVREDE

Orta sahadaki muhtemel boşluğu doldurmak isteyen yönetimin ilk hedefinin Corinthians forması giyen 20 yaşındaki Andre olduğu belirtildi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, genç yetenek için Juventus da harekete geçti. Çizme basını, Torino ekibinin Brezilya temsilcisiyle resmi görüşmelere başladığını aktardı.

TRANSFERİN MALİYETİ VE BÜTÇE DENGESİ

Corinthians kulübünün, Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Andre için pazarlık kapısını 30 milyon Euro'dan açtığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin bu yüksek maliyetli transferi gerçekleştirebilmesi, büyük ölçüde mevcut kadrodan elde edilecek satış gelirlerine dayanıyor. Yabancı kontenjanı ve bütçe dengesi gözetilerek atılacak adımlar, sarı-lacivertli ekibin yeni sezondaki orta saha kurgusunu netleştirecek.