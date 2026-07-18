Antalya'nın simgelerinden olan Nostalji Tramvayı'nda yaşanan katener (elektrik) sistemi yangınının ardından ulaşım planlamasında değişikliğe gidildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım birimlerinin bildirdiğine göre, seferleri durdurulan tramvayın yerine 18.07.2026

Cumartesi gününden itibaren geçici olarak NT07 numaralı otobüs hattı hizmet vermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan tramvayın elektrik aksamında alevler yükselmişti. Çevredeki esnafın ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı. Bu olayın ardından yolcu güvenliğini sağlamak ve detaylı teknik incelemeler yapmak amacıyla tramvay seferlerine ara verildi.

NT07 OTOBÜS HATTI HANGİ GÜZERGAHTA ÇALIŞACAK?

Bakım ve onarım süreci boyunca kent içi ulaşımın aksamaması için devreye alınan yeni otobüs hattı, doğrudan Nostalji Tramvayı'nın mevcut rotasını takip edecek. Yolcular, sabah saatlerinden itibaren NT07 otobüsleriyle ulaşımlarını sağlamaya başladı. Ulaşım birimleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına sefer sıklıklarının da tramvay tarifesine uygun şekilde düzenlendiğini belirtiyor.

YOLCULAR BİLGİ VE DESTEK İÇİN NEREYE BAŞVURABİLİR?

Güzergah değişiklikleri ve otobüslerin anlık takibi konusunda vatandaşların doğru bilgiye ulaşması büyük önem taşıyor. Yetkililer, güzergahı kullanacak yolcuların detaylı bilgi, hat takibi ve olası aksaklık bildirimleri için 0242 606 07 07 numaralı çağrı merkezinden kesintisiz destek alabileceklerini vurguladı. Tramvay hattındaki onarım çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ise teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.