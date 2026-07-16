Uber, Alman çevrim içi yemek teslimat devi Delivery Hero'yu yaklaşık 12,5 milyar euro (14,34 milyar dolar) değerinde bir anlaşmayla bünyesine katmaya hazırlanıyor.

HİSSE BAŞINA 41 EURO TEKLİF EDİLDİ

Financial Times'ın aktardığına göre, iki şirket arasında mayıs ayından bu yana devam eden görüşmelerde sona yaklaşıldı. Uber'in daha önce sunduğu hisse başına 38 euroluk teklif yatırımcılar tarafından reddedilirken, masadaki yeni rakamın yaklaşık 41 euro seviyesine çıktığı bildirildi. Yaklaşık 11,6 milyar euro piyasa değerine sahip olan Almanya merkezli Delivery Hero, geçtiğimiz salı günü yaptığı resmi açıklamayla Uber ile ileri aşamada satın alma görüşmeleri yürüttüğünü doğruladı.

YEMEKSEPETİ SATILACAK MI?

Anlaşmanın küresel rekabet otoritelerine takılmaması ve onay sürecinin hızlanması için Delivery Hero'nun bazı operasyonlarını elden çıkarması planlanıyor. Şirketin zamanında 589 milyon dolara (güncel kurla 27,7 milyar lira) satın aldığı Türkiye'deki köklü markası Yemeksepeti'ni ve Avrupa'daki bazı faaliyetlerini bir yatırım şirketine devredebileceği öne sürüldü. Bu stratejinin ilk somut adımı olarak SSW Partners; Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç'teki Foodora ve Glovo operasyonlarının belirli bölümleri için 1,4 milyar euro ödemeyi kabul etti.

ALMANYA'YA 2 MİLYAR EURO YATIRIM SÖZÜ

Satın alma resmiyet kazanırsa Uber Eats; Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki payını ciddi oranda büyütecek. Anlaşma şartlarına göre Uber, Delivery Hero'nun Berlin'deki genel merkezini korumayı taahhüt ediyor. En az 2029 yılına kadar burada herhangi bir istihdam azaltımına gitmeyecek olan şirket, önümüzdeki beş yıl içinde Almanya'ya 2 milyar euro yatırım yapma sözü verdi.

TÜRKİYE PAZARINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

Bu dev satın alma girişimi, Uber'in son dönemde Türkiye pazarındaki agresif büyüme stratejisinin devamı niteliği taşıyor. Kısa süre önce Rekabet Kurumu, Uber'in Getir'in çevrim içi yemek ve hızlı tüketim ürünleri teslimatı iş kollarının tek kontrolünü devralmasına onay vermişti. Türkiye'ye toplamda 500 milyon dolar yatırım taahhüdünde bulunan Uber, daha önce Trendyol Go'yu da bünyesine katarak sektördeki iddiasını kanıtlamıştı. Yemeksepeti'nin olası satışı ve küresel anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki hızlı teslimat ekosisteminde dengelerin tamamen değişmesi bekleniyor.