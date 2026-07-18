Almanya'nın Bremen kentinde, sosyal medya üzerinden elde ettikleri gelirleri resmi makamlardan gizleyen bir fenomen çift hakkında hukuki süreç başlatıldı. Bremen Savcılığı, şüphelilerin TikTok platformu üzerinden yaklaşık 54 bin euro gelir sağlamalarına rağmen devletten sosyal yardım almaya devam ettikleri iddiasıyla dolandırıcılık soruşturması açtı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, söz konusu çiftin canlı yayınlar ve paylaşımlardan elde ettiği kazançlar bağlı bulundukları İş Bulma Merkezi'ne (Jobcenter) bildirilmedi. Şüphelilerin gelirlerini sistemden saklayarak ihtiyaç sahipleri için sağlanan vatandaşlık gelirini (Bürgergeld) usulsüz şekilde aldıkları öne sürüldü.

DİJİTAL KAZANÇLAR SİSTEMDEN NASIL GİZLENİYOR?

Artı33'ün aktardığı habere göre, Almanya'daki geleneksel iş kollarındaki maaş ödemeleri resmi sistemler üzerinden otomatik takip edilebilirken, dijital platformlardan elde edilen gelirlerde ciddi denetim açıkları bulunuyor. TikTok, YouTube ve Instagram gibi mecralardan doğrudan kişisel hesaplara aktarılan paralar, somut bir ihbar veya özel mali inceleme yapılmadığı sürece kurumlar tarafından tespit edilemiyor.

ALMANYA'DA SOSYAL YARDIM KESİNTİSİ ŞARTLARI NELER?

Ülkedeki yasal mevzuat, sosyal yardım alan kişilerin sponsorluk ve dijital reklam dahil tüm ek gelirlerini kurumlara beyan etmesini zorunlu kılıyor. Mevcut düzenlemeye göre aylık 100 euroluk muafiyet sınırını aşan her türlü kazanç, kişiye bağlanan sosyal yardım miktarından doğrudan düşülüyor. Gelirin bildirilmemesi durumunda ise süreç adli makamlara intikal ediyor.

Bremen Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte, haksız yere ödenen vatandaşlık gelirlerinin faiziyle geri alınması planlanıyor. Ayrıca usulsüzlük yaptığı iddia edilen çift hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması öngörülüyor.