Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son enflasyon verileri, sabit gelirlilerin yaşadığı geçim sıkıntısını yeniden tartışmaya açtı. Türk-İş Antalya İl Başkanı Cemil Ünal, mevcut gelir tablosunun çalışanlar açısından sürdürülemez olduğunu bildirerek asgari ücrete Temmuz ayında acil bir düzenleme yapılması gerektiğini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Haziran ayında yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 32,11 olarak kaydedilirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 28,09 seviyesinde gerçekleşti. Fiyat artışlarının özellikle dar gelirliler üzerinde baskı yarattığını aktaran Ünal, asgari ücretin artık istisnai bir taban aylık olmaktan çıkıp genel bir çalışma ücreti haline geldiğine dikkat çekti.

AÇLIK SINIRI 35 BİN LİRAYI AŞTI

Sendikanın güncel verilerini kamuoyuyla paylaşan Ünal, dört kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırının 35 bin 759 TL'ye ulaştığını duyurdu. Gıda dışındaki temel harcamaları da kapsayan yoksulluk sınırının 116 bin 478 TL, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin ise 46 bin 248 TL olduğu belirtildi.

Mevcut maaşların açlık sınırının yaklaşık 7 bin lira gerisinde kaldığını vurgulayan Ünal, en düşük kira bedellerinin 25 bin lira bandına ulaştığı bir ortamda 28 bin lira seviyesindeki gelirle geçinmenin imkansız olduğunu ifade etti.

VERGİ KESİNTİSİ KALKARSA MAAŞLARA NASIL YANSIR?

Asgari ücretten vergi alınmaması yönündeki taleplerin ekonomik karşılığı, çalışanların bütçesine doğrudan etki etme potansiyeli taşıyor. Ünal'ın aktardığına göre, asgari ücret üzerinden tahsil edilmeye devam eden bazı vergi kalemlerinin tamamen kaldırılması halinde, çalışanların eline geçen net tutarda aylık ortalama 3 ila 4 bin lira arasında bir artış yaşanabilecek. Bu durum, işverene ek bir maliyet yüklemeden dar gelirlinin alım gücünü kısmen rahatlatacak pratik bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Antalya merkez ve Alanya gibi turizm yoğunluğunun yaşandığı kıyı ilçelerde, barınma ve temel tüketim maliyetlerindeki artış Türkiye ortalamasının üzerinde hissediliyor. Türk-İş'in açıkladığı yüksek yaşam maliyetleri ile kira krizinin, bölgedeki hizmet sektörü çalışanlarının geçim sorunlarını derinleştirdiği kamuoyunda yakından takip ediliyor.