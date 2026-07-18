Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 756 bin 455'e ulaşarak son 16 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

LİMANLARDA KUŞADASI VE İSTANBUL ZİRVEDE

Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelindeki limanlara toplam 488 kruvaziyer tipi yolcu gemisi demir attı. Gemi trafiğinde en büyük ağırlığı 204 kruvaziyer ile Kuşadası Liman Başkanlığı oluşturdu. Ülkenin en hareketli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nı, 93 gemiyle İstanbul takip etti. Listenin devamındaki liman başkanlıkları ise sırasıyla 36 gemiyle Bodrum, 27 gemiyle Çeşme ve 20 gemiyle Marmaris olarak sıralandı.

SON 5 YILDAKİ YÜKSELİŞ İVMESİ

Kovid-19 salgınının deniz turizmini durma noktasına getirdiği 2020 ve 2021 yıllarının ilk yarılarında binli seviyelere düşen yolcu trafiği, sonraki süreçte istikrarlı bir toparlanma grafiği çizdi. Bakanlık kayıtlarına göre ocak-haziran dönemi yolcu sayıları 2022 yılında 255 bin 817, 2023 yılında 482 bin 925 ve 2024 yılında 574 bin 509 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde 732 bin 302'ye yükselen rakamın bu senenin ilk 6 ayında 756 bin 455 olarak hesaplanmasıyla, kruvaziyer turizminde son 5 yıllık periyotta yaklaşık 3 katlık bir büyüme hacmine ulaşıldı.

KRUVAZİYER TURİZMİNİN YEREL EKONOMİYE KATKISI NEDİR?

Uluslararası deniz turizminin en önemli kollarından olan kruvaziyer seyahatleri, demir atılan liman şehirlerinde doğrudan yerel ticareti besleyen bir yapıya sahip. Gemilerden inen transit yolcular, kısa süreli ziyaretlerinde yeme-içme, hediyelik eşya ve kültürel turlara yönelerek esnafın döviz girdisini artırıyor. Bu nedenle limanlara yanaşan gemi ve yolcu sayısındaki rekor artışlar, sadece turizm istatistiklerini değil, kıyı şeridindeki perakende ekonomisini de doğrudan etkileyen temel bir gösterge olarak değerlendiriliyor.