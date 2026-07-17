ABD'de Trump yönetimi, uluslararası öğrencilerin vize koşullarını ve ülkede kalış sürelerini yeniden düzenleyen kararı duyurdu. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni kurallara göre, yabancı öğrenciler federal hükümetten özel bir onay almadıkları sürece Amerika Birleşik Devletleri'nde dört yıldan daha uzun süre eğitim amacıyla kalamayacak.

Daha önceki sistemde F-1 ve J-1 vizelerine sahip öğrenciler, eğitimleri bitene kadar statü süresi kapsamında ülkede esnek bir şekilde kalabiliyordu. Yeni düzenleme bu esnekliği kaldırarak kesin bir süre sınırı koyuyor. Ayrıca öğrencilerin akademik programlarını değiştirmeleri veya başka bir üniversiteye geçiş yapmaları da zorlaştırılıyor. Vize uzatma yetkisi ise yükseköğretim kurumlarından alınarak tamamen federal idareye aktarılıyor.

VİZE İHLALLERİNE KARŞI YENİ ÖNLEM

ABD

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan açıklamaya göre, politikanın temel amacı yaygın vize ihlallerini engellemek ve güvenlik denetimlerini artırmak. İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin konuya ilişkin açıklamasında, on yıllardır uygulanan ucu açık sürelerin göçmenlik sisteminin suistimal edilmesine yol açtığını belirtti. Mullin, bazı kişilerin ülkeden ayrılmamak için sürekli yeni derslere kayıt yaptırdığını ifade etti.

UZUN SÜRELİ EĞİTİMLER NASIL ETKİLENECEK?

Lisansüstü ve doktora programları, özellikle bilim ve teknoloji (STEM) alanlarındaki araştırmalar genellikle dört yıldan uzun sürüyor. Yeni kuralın, saha çalışmaları ve finansman süreçleri nedeniyle eğitimleri uzayan bu gruptaki öğrencileri doğrudan etkilemesi bekleniyor. Öğrencilerin artık okullarından ziyade federal hükümete ikna edici uzatma talepleri sunmaları gerekecek. Öte yandan, mezuniyetin ardından öğrencilere ülkeyi terk etmeleri veya vize türlerini değiştirmeleri için verilen 60 günlük yasal süre de 30 güne indirildi.

EĞİTİMCİLERDEN KARARA TEPKİ

Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA), alınan bu kararı gereksiz ve yanlış yönlendirilmiş bir adım olarak değerlendirdi. NAFSA CEO'su Fanta Aw, yıllardır sorunsuz işleyen bir sisteme bürokrasi ve belirsizlik eklendiğini vurgulayarak, uygulamanın var olmayan bir soruna çözüm aramak olduğunu dile getirdi. Düzenleme, Trump yönetiminin göçmenlik akışını sınırlandırma ve yabancı öğrenci sayısını azaltma stratejisinin yeni bir adımı olarak görülüyor.