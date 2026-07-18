Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde konut fiyatları aylık bazda yüzde 1,97 artış göstererek ocak ayından bu yana en yüksek aylık ivmeyi yakaladı.

TCMB'nin aktardığına göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik standart bir konutun ortalama fiyatı haziran ayı itibarıyla 5 milyon 188 bin 590 TL seviyesine ulaştı. Satılık konutların yanı sıra kiralık piyasasında da yükseliş devam etti. Ülke genelinde yeni kiralanan 100 metrekarelik bir evin ortalama aylık bedeli 25 bin 863 TL olarak hesaplanırken, yeni kiracı kira endeksindeki yıllık artış yüzde 29,2 oldu.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ortalama değerler büyükşehirlerde ülke ortalamasının oldukça üzerine çıktı. İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 8 milyon 730 bin 100 TL olarak kaydedildi ve yıllık bazda yüzde 25,3 artış gösterdi. Ankara'da ortalama fiyat 4 milyon 727 bin 640 TL seviyesinde kalmasına rağmen, yıllık yüzde 25,5 ile değer artışında başı çekti. İzmir'de ise ortalama konut bedeli 5 milyon 648 bin 160 TL olurken, aylık yüzde 3,1 sıçramayla yıllık artış yüzde 22,6 olarak belirlendi.

Kira piyasasında da benzer bir durum gözlemlendi. Yeni kiracılar için yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 33,4 (aylık yüzde 2,5), Ankara'da yüzde 30,7 (aylık yüzde 2) ve İzmir'de yüzde 28,4 (aylık yüzde 2,6) olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ BÖLGEDE YAŞANDI?

Bölgesel veriler incelendiğinde, yıllık konut fiyat artışında zirvede deprem bölgesindeki iller yer aldı. Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'yi kapsayan bölgede fiyatlar yüzde 33,1 oranında yükseldi. Buna karşılık, piyasanın en yavaş ilerlediği bölge yüzde 16,5'lik artışla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın oluşturduğu Trakya bölgesi oldu.

REEL BAZDA DÜŞÜŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Verilerdeki en belirgin ayrıntı, fiyatların görünürde (nominal) artmasına rağmen enflasyon karşısında erimiş olmasıdır. TCMB verilerine göre konut fiyatları reel bazda yıllık yüzde 5,8 geriledi. Bu istatistiksel bağlam, konut fiyatlarındaki rakamsal büyümenin genel enflasyon oranının gerisinde kaldığını ve gayrimenkulün yatırım aracı olarak son bir yılda enflasyona karşı koruma sağlama işlevinin zayıfladığını gösteriyor.