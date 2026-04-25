Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Talim ve Terbiye Kurulu başta olmak üzere bürokraside önemli değişiklikler yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda, uzun süredir MEB Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Nazif Yılmaz görevden alındı. Yılmaz'ın yerine eğitim politikalarının planlanmasında kilit bir konumda bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli getirildi.

BAKANLIK KADROLARINDAKİ YENİ İSİMLER KİMLER OLDU?

Cihad Demirli'den boşalan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı makamına Cem Gençoğlu atandı. Genel müdürlükler düzeyindeki revizyon kapsamında, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü görevine eski Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Meteoğlu getirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Emre Topçu oturdu. Ayrıca, Halil İbrahim Topçu ve Hatice Çelik Talim ve Terbiye Kurulu'nun yeni üyeleri olarak görevlendirildi.

DİĞER BAKANLIKLARDAKİ ATAMALAR NELER?

Bürokrasideki yenilenme eğitim alanıyla sınırlı kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığına Tarık Tanguroğlu atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk getirildi.

İŞKUR

Genel Müdür Yardımcılığı görevini ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım üstlendi.

ALANYA EĞİTİM CAMİASINDAKİ OLASI YANSIMALARI

Başkentte yaşanan bu üst düzey görev değişimleri, geniş bir öğrenci nüfusuna sahip Alanya eğitim camiası tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ndeki bayrak değişimi, Alanya'daki yaygın eğitim faaliyetleri ve meslek edindirme kurslarının gelecekteki rotası açısından muhtemel etkiler taşıyor. Yeni yönetimin alacağı kararların, ilçedeki yerel eğitim kalitesine ve kurumsal işleyişe yön vermesi bekleniyor.