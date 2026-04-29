ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrenci toplulukları faaliyetlerini her geçen gün artırmaya devam ederken Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile her fırsatta buluşmaya devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, öğrenci topluluk başkanlarıyla Damlataş’taki bir restoranda kahvaltı programında bir araya geldi. ALKÜ’de gelenek haline gelen toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Işık Bayraktar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Genel Sekreter Hüseyin Er ve öğrenci topluluk başkanları katıldı.

‘BİZLERİN KAPILARI SİZLERE SONUNA KADAR HEP AÇIK KALACAK’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, öğrenci topluluk başkanlarıyla geleneksel kahvaltı buluşmasında bir araya gelerek, üniversitenin son dönemdeki sosyal ve akademik yükselişini değerlendirdi. Toplulukların faaliyetlerindeki devasa artışa dikkat çeken Türkdoğan, öğrencilerin kişisel gelişiminin sadece diploma ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında, “Sizlerin sosyal alandaki etkinlikleri, ziyaretleri ve işlemsel başarıları sayesinde; Alanya’da güçlü bir devlet üniversitesi olduğumuzu toplumun her kesimine sizin desteğinizle anlattık. Artık sadece ismimiz değil, bölümlerimiz ve öğrencilerimizin projeleri konuşulur hale geldi. Bundan sonraki hedefimiz, faaliyetlerinizde yavaş yavaş hissetmeye başladığım multidisipliner çalışmaları daha da artırmak. Sadece kendi bölümünüzle sınırlı kalmayın; üniversitemizin diğer bölümlerindeki arkadaşlarınızla ortak projeler üretin, çeşitliliği artırın. Üniversiteler sadece diploma verir ancak bu topluluk faaliyetleri size asıl önemli olan özgüveni ve kendinizi ifade edebilme yeteneğini kazandırıyor. Sizlerde bu olgunluğu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca Alanya’daki STK’ların desteği de bizim için çok kıymetli. Bu birliktelik sayesinde faaliyet sayımız yüzde 300 artarken, maliyetlerimizi sizlerin sahadaki çabası ve desteğiyle dengede tutmayı başardık. Sizlerle birlikte iki üniversiteli bir şehir olmanın artısını yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Projeleriniz ve fikirlerinizi değerlendirmek bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Bizlerin kapıları sizlere sonuna kadar hep açık kalacak.” dedi.

KURUMLARDAN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Buluşmada konuşan AK Parti Alanya İlçe Başkan Mehmet Şarani Tavlı öğrencilerin fikir ve desteklerine yardımcı olmak için her zaman çalıştıklarını belirtti. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, gençlik projelerine her zaman destek verdiklerini hatırlatarak gençlere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim İlçe Müdürü Yusuf Yılmaz da gençlere verilen değerin her geçen gün arttığını belirterek kurum olarak gençlere hizmete her zaman hazır olduklarını söyledi.

TOPLULUK BAŞKANLARI TALEPLERİNİ İLETTİLER

Buluşmanın devamında öğrenci topluluk başkanları tek tek konuşarak taleplerini iletirken gelecekteki projeleri hakkında da bilgiler verdiler. Başkanlar, şimdiye kadar verilen destekler sayesinde projeler ürettiklerini son yıllarda bu desteklerin artmasıyla projelerde de hızlı bir artış olduğunu vurguladılar. Topluluk başkanları verilen desteklerden dolayı Rektör Türkdoğan ve ALKÜ ailesine teşekkür ettiler. Programın devamında Rektör Türkdoğan, öğrenci topluluk başkanlarına kendi imzaladığı kitaplardan hediye etti. Buluşma, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN