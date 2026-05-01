TBMM, son dönemde kira bedelleriyle yarışır hale gelen yüksek site aidatlarına karşı yasal bir çerçeve oluşturmak için harekete geçti. Gündeme gelen yeni düzenleme çalışmalarıyla, site yönetimlerinin keyfi fiyat artışlarının ve şeffaf olmayan yönetim süreçlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Basına yansıyan detaylara ve vatandaş taleplerine göre, kat maliklerinin en büyük şikayetlerinden biri olan vekaletle temsil yetkisinde kısıtlamaya gidilmesi planlanıyor. Mevcut sistemde, özellikle çoklu bloklardan oluşan büyük sitelerde belirli grupların çok sayıda vekalet toplayarak yönetimleri devralması sorun yaratıyordu. Hazırlanan taslak metinlerde, bu tür usulsüzlükleri engellemek amacıyla vekalet sayısına sınır getirilmesi ve site seçimlerinin resmi kurumların gözetiminde yapılması gibi formüller masada bulunuyor.

ALANYA'DAKİ BÜYÜK SİTELERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Yabancı yerleşik nüfusunun ve çok bloklu lüks konut projelerinin yoğunlukta olduğu Alanya'da, aidat anlaşmazlıkları uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu. Özellikle Mahmutlar, Oba ve Kestel gibi bölgelerdeki devasa projelerde ikamet eden vatandaşlar için Meclis'ten çıkacak kararın muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler gerekçe gösterilerek kiralardan daha yüksek seviyelere çekilen aidat bedellerine yasal bir üst sınır getirilmesi, bölgedeki mülk sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

İlgili yasa tasarısının önümüzdeki dönemde Meclis komisyonlarında son şeklini alarak yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, hem yönetim seçimlerinin daha adil bir zemine oturması hem de aidat ödemelerinde standart bir denetim mekanizmasının kurulması öngörülüyor.