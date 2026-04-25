2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında Türkiye genelindeki okullarda verilen dini eğitimle ilgili istatistikleri paylaştı. Akit TV'de yayımlanan programa konuk olan Erbaş, ailelerin ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ile siyer gibi seçmeli derslere yönelik ilgisinin yıllar içinde ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Kurum olarak bu derslerin seçilmesi için geçmişte büyük çaba harcadıklarını anlatan eski başkan, il temsilcilerinden gelen raporların beklenen sonucu vermediğini aktardı. Seçmeli ders uygulamasının 10-13 yıl önce başladığını hatırlatan Erbaş, o dönemdeki ilginin giderek kaybolduğunu ifade etti.

YÜZDE 30'LARDAN YÜZDE 5'LERE GERİLEDİ

İlk yıllarda bir okuldaki öğrencilerin yüzde 25 ile yüzde 30'u arasında değişen oranlarda bu dersleri seçtiğini belirten Erbaş, güncel verilere değindi. Şu anda bu oranın yüzde 5'lere, hatta bazı yerlerde yüzde 4'lere kadar düştüğünü vurgulayan Erbaş, yüzde 15-20-30 seviyelerinden tek haneli rakamlara inen bölgeler olduğunu açıkladı.

90 BİN CAMİDEKİ ÇAĞRILAR YETERSİZ KALDI

Görev süresi boyunca seçmeli ders dönemlerinde adeta bir seferberlik yürüttüklerini belirten Erbaş, okullar açılmadan bir ay önce çalışmalara başladıklarını aktardı. Türkiye genelindeki 90 bin camide hutbeler hazırlattıklarını ve 4 bine yakın vaiz aracılığıyla cemaate uyarılarda bulunduklarını söyleyen Erbaş, ailelere yapılan yönlendirmelerin sahada yeterli karşılığı bulmadığını sözlerine ekledi.

ALANYA EĞİTİM CAMİASINDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ülke genelinde yaşanan bu düşüş eğiliminin turizm kenti Alanya'daki okullara olası yansıması da yerel eğitim çevrelerince yakından takip ediliyor. İlçe genelindeki okullarda ders seçimi dönemlerinde velilerin akademik ağırlıklı branşlara mı yoksa dini derslere mi yöneldiği, önümüzdeki eğitim sezonu dinamikleri açısından önem taşıyor.